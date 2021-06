O impensável aconteceu aos 20 minutos do Croácia-Espanha, jogo dos oitavos de final do Euro 2020.

Unai Simón, guarda-redes da La Roja, não conseguiu controlar um atraso aparentemente inofensivo de Pedri desde a zona do meio-campo e a bola acabou na própria baliza.

A UEFA acabou por atribuir o autogolo a Unai Simón, que ainda tocou de raspão no esférico, mas o momento foi também infeliz para Pedri, nesta segunda-feira tornou-se no futebolista mais jovem da história dos Europeus a participar num jogo de uma fase a eliminar da prova (18 anos e 215 dias), superando o anterior registo que pertencia ao inglês Wayne Rooney contra Portugal no Euro 2004 aos 18 anos e 244 dias.

O autogolo de Unai Simón foi o quarto de um guarda-redes neste Europeu.

Veja o autogolo caricato de Espanha: