No seguimento dos casos de racismo e abuso por parte dos adeptos ingleses durante o Euro 2020, o Leyton Orient, clube do quarto escalão do futebol de Inglaterra, baniu um adepto por um período de três anos, envolvido em publicações na internet de cariz racista, na sequência da final do Euro 2020.

O clube escreveu um comunicado no site oficial a dizer que tomou a decisão depois de ser alertado para a conduta do adepto em causa.

«As ações do adepto em questão no Twitter foram alertadas ao clube na noite passada, e medidas foram tomadas rapidamente para emitir uma ordem de proibição», escreveu o Leyton Orient, que acrescentando que adota «uma abordagem de tolerância zero a qualquer abuso ou discriminação racista».

Além da ordem de proibição, o adepto vai ser reembolsado pelo clube no valor da compra do bilhete de época da nova temporada.

Os episódios de racismo e de abuso por parte dos adeptos ingleses repetiram-se ao longo da competição, sendo agora condenados por altas figuras de Inglaterra e pela federação e investigados pela polícia inglesa.