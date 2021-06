O veterano Goran Pandev fez o primeiro golo da história da Macedónia do Norte numa fase final de uma grande competição.

Aos 28 minutos do jogo frente à Áustria, em Bucareste, Alioski cruzou para o centro, Hinteregger aliviou contra um colega de equipa, a bola parecia que ia sobrar para o guarda-redes Bachmann, mas este atrapalhou-se com Alaba e Pandev só teve que empurrar para o fundo da baliza.

Ora este golo foi histórico por vários motivos. Antes de mais porque foi o primeiro da Macedónia numa fase final, como já se disse. E depois porque tornou Goran Pandev, aos 37 anos e 321 dias, no segundo jogador mais velho a marcar num Europeu, depois do austríaco Ivica Vastic, que no Euro 2008 marcou à Polónia com 38 anos e 257 dias.