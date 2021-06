A Itália fez o pleno na fase de grupos do Euro 2020 e assume-se com uma das favoritas à conquista do troféu. Este domingo, ao vencer o País de Gales (1-0), a seleção orientada por Roberto Mancini garantiu vários registos históricos.



A Squadra Azzurra foi a primeira seleção a vencer os três jogos, sem sofrer golos, numa fase de grupos de um Campeonato da Europa. Aliás, a Itália já leva 11 jogos com a sua baliza inviolada.



A série de 11 jogos sem sofrer corresponder a igual número de vitórias e, igualando um recorde com 82 anos, a seleção italiana não perde há 30 jogos, desde 10 de setembro de 2018.



Curiosamente, a última derrota transalpina foi da responsabilidade de Portugal, que garantiu o triunfo na fase de grupos da Liga das Nações. André Silva marcou o golo que decidiu o encontro realizado no Estádio da Luz (1-0).