A Itália, já apurada para os oitavos de final do Euro 2020 à partida para a terceira e última jornada, confirmou a vitória no Grupo A com o triunfo por 1-0 ante País de Gales, na tarde deste domingo.

Aos transalpinos, junta-se a seleção galesa, que terminou o grupo com quatro pontos, os mesmos da Suíça, mas uma melhor diferença de golos total face aos helvéticos, com quem empataram na primeira jornada (1-1).

A Suíça venceu a Turquia (3-1) mas não chegou para a qualificação direta: é terceira classificada com quatro pontos e fica à espera do fecho da fase de grupos, para saber se será um dos melhores quatro terceiros classificados entre os seis grupos.

A Itália vai assim encontrar o segundo classificado do grupo C, no próximo sábado, dia 26, às 20 horas, em Londres. Já País de Gales joga no mesmo dia, mas às 17 horas, em Amesterdão, contra o segundo classificado do grupo B.