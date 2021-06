O Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, assegurou que a seleção portuguesa vai jogar para revalidar o título de campeão europeu.

Em declarações aos jornalistas em Budapeste na véspera de a seleção portuguesa, campeã em título, se estrear no Euro2020, frente à Hungria, o Chefe de Estado assumiu a ambição da equipa das quinas na competição, recordando o título conquistado em França.

«Nós somos campeões da Europa vai para cinco anos e isso não é por acaso, tiremos o quinto ano que isso foi fruto da pandemia. Somos muito fortes, muito fortes, muito coesos e vamos jogar para o título e este jogo é fundamental», afirmou Marcelo Rebelo de Sousa.

O Presidente da República vai assistir ao encontro, tendo na segunda-feira visitado o embaixador de Portugal na capital húngara, realçando a importância do encontro de estreia no Grupo F.

«É fundamental por uma razão muito simples, este grupo foi chamado de 'grupo da morte', porque tem candidatos fortíssimos, como a Alemanha e França. Nós arrancamos em primeiro lugar, nem temos a sorte de ver o resultado da Alemanha contra a França e, portanto, temos de vencer este jogo», vincou.

Marcelo Rebelo de Sousa admitiu que o público maioritariamente húngaro pode ser hostil à seleção lusa, conferindo um ambiente difícil, num estádio cheio, algo diferente do ocorrido no último ano e meio devido à pandemia de covid-19, sem, no entanto, duvidar da ambição da formação comanda por Fernando Santos.

«Vamos ganhar, vamos ganhar. Nós somos os melhores da Europa, vamos fazer tudo para aguentar o título, temos de ganhar este jogo. Não há empate, tem de se jogar para ganhar», rematou.