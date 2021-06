Portugal tornou-se na primeira equipa da história dos Europeus a fazer pelo menos dois autogolos num jogo da competição, avançou a base de dados Opta.

Rúben Dias, aos 35 minutos, e Raphael Guerreiro, aos 39m, marcaram na própria baliza os golos que permitiram à Alemanha chegar ao empate e, depois, à vantagem no marcador.

O primeiro autogolo de Portugal em Europeus foi em 2004, por Jorge Andrade na meia-final diante da Holanda. A equipa das quinas acabaria por vencer por 2-1 e apurar-se para a final, onde acabaria por perder com a Grécia no Estádio da Luz.

