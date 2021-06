Cristiano Ronaldo foi alvo de insultos homofóbicos durante o Portugal-Hungria, que terminou com um triunfo por 3-0 da Seleção Nacional numa estreia com o pé direito no Euro 2020.

«Cristiano homossexual», ouve-se no vídeo da transmissão televisiva. Uma provocação que não parece ter afetado minimamente o capitão da equipa portuguesa, que acabou por bisar na partida e bater dois recordes: o de melhor marcador da história dos Europeus (11 golos) e o de jogador com mais Campeonatos da Europa disputados (cinco).

Os insultos vieram do setor de ultras da seleção da Hungria, identificados com t-shirts negras, que ficaram situados na curva sul do Puskás Aréna, por trás de uma das balizas.

A Carpathian Brigade '09 é um grupo de adeptos radical, alguns com ligações à extrema-direita, que se destaca pelo seu ruidoso apoio nos jogos da seleção. Aquando do golo anulado à Hungria, foi desse setor que saiu um adepto que invadiu o relvado, tendo havido também lançamento de copos de plástico para o relvado e acendimento de tochas.

Antes do Hungria-Portugal, este grupo de ultras realizou uma marcha com milhares de adeptos entre a Praça dos Heróis e o estádio, num percurso de cerca de três quilómetros.