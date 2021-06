Bicicletas junto ao relvado. Foi esta a imagem mais curiosa do treino desta manhã, no Estádio do Vasas, em Budapeste, centro de treinos da Seleção Nacional.

Depois da vitória sobre a Hungria, por 3-0, na estreia no Euro 2020, Portugal voltou ao trabalho tendo em vista o jogo do próximo sábado, frente à Alemanha, em Munique.

Os titulares da véspera fizeram treino de recuperação. Do onze inicial, só Ronaldo, Pepe e Diogo Jota não subiram ao relvado nos 15 minutos abertos à comunicação social.

Rui Patrício, Nélson Semedo, Rúben Dias, Raphael Guerreiro, Danilo, William Carvalho, Bruno Fernandes e Bernardo Silva estiveram a pedalar sob o sol de Budapeste.

Por sua vez, os suplentes fizeram uma peladinha em campo curto no relvado.

Portugal volta a treinar amanhã de manhã, no estádio do Vasas, após um jogador falar aos jornalistas na conferência de imprensa. À tarde a Seleção Nacional partirá para Munique.