A contas com uma mialgia desde a semana passada, Nuno Mendes não irá ser opção para o jogo com a França. Essa garantia foi deixada por Fernando Santos, na conferência de imprensa de antevisão.

«O Nuno Mendes ainda ontem só fez um aquecimento. Gostávamos muito de poder contar com ele. Aliás, se o trouxemos, foi por isso, mas não está recuperado», afirmou o selecionador nacional, que ironizou sobre alterações que vai fazer na equipa para o jogo contra os campeões do mundo: «Muitas alterações? Talvez mudar todos. Estou a brincar. Todas as equipas vão fazer alterações. Até pelo calor. Os jogos têm tido paragens. Não está a ser fácil. Por isso, estamos a treinar à tarde, para evitar o desgaste dos jogadores», afirmou, acrescentando: «Agora, há uma coisa que é fundamental que é a questão mental. Hoje de manhã ia dar uma volta mas voltei para trás por causa do calor. Agora, se estiver o meu filho com um problema eu vou lá na mesma. Quero lá saber do calor.»

Portugal defronta a França esta quarta-feira, às 20 horas, em Budapeste, num jogo decisivo para garantir a passagem aos oitavos-de-final do Euro 2020.