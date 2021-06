Declarações de João Palhinha na zona mista por via remota, após o empate entre Portugal e França, que apurou a Seleção para os oitavos-de-final do Euro 2020:

[Estreia no Europeu] «Estou muito feliz. É uma competição bastante importante para qualquer jogador. É um sonho para mim estar a representar o meu país. A nossa equipa fez um jogo de qualidade. Melhorámos bastante. A equipa esteve mais coesa a defender e cada um soube fazer o seu papel dentro de campo.»

[Sobre a Bélgica, adversária nos oitavos-de-final] «Vai ser um jogo difícil, contra uma grande seleção. Os jogadores dispensam quaisquer apresentações. Todas as seleções são difíceis. Muitos pensariam que a Alemanha ganharia com facilidade à Hungria. O futebol hoje em dia é muitos difícil ganhar. As equipas conhecem-se muito bem e estudam bem o adversário.»

[O que é que o selecionador vos disse após o jogo com a Alemanha? Levaram uma dura?] «Levámos uma durazinha. Melhorámos bastante desde o último jogo. Não cometemos de novo neste jogo os mesmos erros. Cada um entrou em campo com o conhecimento daquele que tinha de ser o seu papel. Foi notório o esforço de todos.»

[Sentiu o apuramento em risco? Sabia do andamento do marcador no Alemanha-Hungria?] «Não vou estar aqui a mentir e dizer que não sabíamos do resultado no outro jogo. Estamos focados neste jogo. Partimos para este jogo com o foco total. Porque sabíamos que, se fizéssemos o nosso trabalho, as coisas correriam bem.»