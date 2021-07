Thomas Delaney, médio da Dinamarca, foi eleito pela UEFA o melhor em campo na vitória frente à República Checa (2-1), para a qual contribuiu com um golo, e surge naturalmente como a FIGURA DO DIA para o Maisfutebol.



Médio trabalhador, é uma opção importante para a Dinamarca quando está apto, mas 2020 foi um ano atribulado ao nível de lesões. O aumento da competitividade no plantel do Borussia Dortmund fez com que sentisse mais dificuldades para jogar regularmente.



A família de Delaney mudou-se há muito tempo para a Irlanda, e depois para os Estados Unidos. Thomas chegou a ser abordado para jogar pelos «states», mas sempre sonhou com a seleção dinamarquesa. As raízes irlandesas estão bem representadas no nome do meio, Joseph, que herdou do avô.



Em 2018, Thomas Delaney surpreendeu ao revelar que é daltónico, sentindo dificuldades para distinguir o vermelho do verde.



Minutos antes de embarcar para a Rússia, o médio decidiu ligar para um programa de rádio depois de ouvir uma pessoa explicar que tinha sentido dificuldades para distinguir a Dinamarca do México num jogo amigável.



«Para mim foi difícil porque eu estava em campo, foi difícil ver quem era da minha equipa e quem era da outra», começou por dizer, antes de se identificar. Os locutores perguntaram em que equipa o ouvinte jogava e ficaram incrédulos com a resposta: «Jogo na seleção nacional da Dinamarca.»

Este texto foi baseado no perfil de Thomas Delaney que pode ler no dossier dedicado à seleção da Dinamarca, um dos vários conteúdos publicados no âmbito da Guardian Experts’ Network, a rede de meios de comunicação que tem o Maisfutebol como representante português, para partilha de informação relativa ao Euro 2020.