A Eslovénia e a Dinamarca venceram esta terça-feira e estão mais perto da qualificação direta para o Euro 2024. Os dinamarqueses até podiam ter garantido esta noite o acesso, não conseguido uma vez que o Cazaquistão continua a ser uma das sensações da fase de qualificação e venceu esta tarde na visita à Finlândia, continuando com aspirações de apuramento direto no grupo H.

Em Helsínquia, no primeiro jogo do dia, um golo de Robert Taylor deu vantagem à Finlândia, aos 28 minutos. Porém, o Cazaquistão causou a surpresa na capital finlandesa, ao virar o resultado com dois golos de Bakhtiyor Zaynutdinov, aos 77 e 89 minutos, o primeiro de penálti.

Em Serravalle, San Marino fez algo raro: um golo na qualificação para o Euro 2024. Porém, não chegou para um resultado surpreendente ante a Dinamarca, que venceu por 2-1 e evitou um percalço que poderia custar caro em novembro, na jornada dupla que fecha a qualificação. Rasmus Hojlund deu vantagem aos visitantes (42m), Alessandro Golinucci empatou aos 61 minutos, mas Yussuf Poulsen garantiu a vitória dinamarquesa, ao minuto 70. O médio do Sporting, Morten Hjulmand, foi suplente não utilizado.

De resto, há ainda a reter que, com o golo de San Marino esta noite, Gibraltar passou a ser a única seleção ainda sem qualquer golo marcado nesta qualificação. Foi, também, o primeiro golo de San Marino desde 5 de setembro de 2021 em jogos oficiais de qualificação: na altura, marcou à Polónia.

A Seleção de San Marino conseguiu hoje algo raro em qualquer jogo oficial: marcou um gol. 😄



A "vitima" foi a Dinamarca, que venceu só de 2x1.



O autor da proeza foi Alessandro Golinucci.pic.twitter.com/UExQBRUkMs — ⚽ (@DoentesPFutebol) October 17, 2023

Já a Eslovénia manteve a liderança do grupo com um triunfo tangencial na visita à Irlanda do Norte, por 1-0, com um golo de Gnezda Cerin, aos cinco minutos. A seleção da casa terminou com menos um, devido à expulsão de Shea Charles, ao minuto 58.

Na classificação, a Eslovénia, que na próxima jornada visita a Dinamarca, segue com 19 pontos, os mesmos dos dinamarqueses, superando os nórdicos pela diferença de golos (saldo de 17-6, para 17-7 da Dinamarca).

Com os desfechos desta jornada, a Finlândia tem confirmada a presença no play-off de acesso ao Euro 2024, agendado para março.

CLASSIFICAÇÃO – GRUPO H:

1.º: Eslovénia, 19 pontos

2.º: Dinamarca, 19

3.º: Cazaquistão, 15

4.º: Finlândia, 12

5.º: Irlanda do Norte, 6

6.º: San Marino, 0

No grupo G, a Hungria adiou a qualificação ao empatar na Lituânia (2-2), numa noite em que podia ter garantido o objetivo caso vencesse. A seleção da casa chegou a estar a vencer por 2-0, com golos de Cernych (20m) e Sirvys (36m), mas um penálti de Szoboszlai (67m) e um golo de Varga (82m) empataram o jogo, mantendo a liderança isolada à seleção magiar.

Num duelo balcânico, a Sérvia recebeu e venceu Montenegro por 3-1 e deu um passo gigante para a qualificação via fase de grupos. Aleksandar Mitrovic bisou (9m, 73m) e Dusan Tadic também marcou (77m). Stevan Jovetic fez o golo dos montenegrinos (36m).

A Hungria tem seis pontos de vantagem para Montenegro, quando ambas têm dois jogos por disputar. Porém, como ainda há um duelo entre húngaros e montenegrinos, as contas ainda não estão fechadas para os magiares.

CLASSIFICAÇÃO – GRUPO G:

1.º: Hungria, 14 pontos

2.º: Sérvia, 13 (mais um jogo)

3.º: Montenegro, 8

4.º: Lituânia, 6 (mais um jogo)

5.º: Bulgária, 2