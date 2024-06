Willy Sagnol, selecionador da Geórgia, em declarações na sala de imprensa da Arena Auf Schalke, após a vitória contra Portugal no fecho da fase de grupos e o apuramento histórico para os oitavos de final do Euro 2024:



«A mensagem que passei aos jogadores foi simples: joguem o vosso futebol. Disse-lhes para manterem a disciplina sem bola e que jogassem. Pedi-lhes para se lembrarem quando tinha seis, sete e oito anos quando jogavam sem amarras. Foi o que fizeram.»



[Este feito é maior que todos os títulos que conquistou como jogador]:



«É difícil comparar. Ainda não temos noção do que fizemos. Provavelmente só vamos ter noção quando perdermos e voltarmos às nossas casas. Não tenho muitas palavras neste momento. Estou orgulhoso da equipa e muito orgulhoso por ser treinador deles.



Somos a equipa pequena da competição. E quando assim é, não tens nada a perder. Independentemente do que acontecesse no Europeu, disse aos jogadores para não acabarem a prova com arrependimentos. Quando representas seleções como Espanha, França, Inglaterra ou Portugal tens sempre pressão porque todos esperam que ganhes. Nós não temos pressão. Só queríamos fazer a Geórgia sentir orgulho deste grupo.



A Federação da Geórgia fez um trabalho impressionante nos últimos dez ou 15 anos ao nível de desenvolvimento. Há campos de futebol em vários sítos e estamos a colher esses frutos. Os jogadores querem ganhar de forma bonita. É fácil quando tens jogadores com este perfil. Estou muito feliz. Quando olhas para o nosso banco, pode não entusiasmar, mas em termos de qualidade humana... Estou muito feliz.»