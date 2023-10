Kylian Mbappé protagonizou um momento genial no treino da seleção francesa com vista ao jogo de preparação contra à Escócia.



Na sequência de um cruzamento da direita, o internacional gaulês rematou de forma acrobática bem perto da linha limite da grande área. O resultado foi um golo sensacional!



Mbappé ficou eufórico com o que conseguiu fazer que celebrou como se tivesse anotado um golo numa partida oficial: tirou a camisola, desatou a correr e só parou no balneário.



Veja como tudo aconteceu no vídeo partilhado pela Federação francesa de Futebol: