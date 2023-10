Com quatro golos nos últimos dois jogos de Portugal, Cristiano Ronaldo isolou-se como o melhor marcador em 2023.



O internacional português chegou aos 40 golos na prova distribuídos entre Al Nassr e seleção nacional, segundo os dados do Sofascore, parceiro do Maisfutebol. Significa que, aos 38 anos, o avançado tem melhor registo que Erling Haaland, Kylian Mbappé, Harry Kane e Victor Osimhen.



O norueguês surge imediatamente atrás de Ronaldo com 39 golos enquanto o gaulês leva 35 tentos em 2023. Por seu turno, o atacante inglês do Bayern está no quarto lugar com 33 golos e o nigeriano do Nápoles fecha o top-5.



Refira-se ainda que Cristiano atingiu a marca dos 40 golos num ano civil pela 13.ª vez na carreira.