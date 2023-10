Portugal conquistou esta segunda-feira pela quarta vez na sua história um grupo de apuramento para um Campeonato da Europa, número esse que sobe para oito contando com as fases de qualificação para fases finais de mundiais.

Com a goleada imposta na Bósnia-Herzegovina (5-0), num encontro em que já entrou em campo com o apuramento garantido, a seleção nacional assegurou o primeiro lugar do Grupo J após oito jornadas, e com ainda duas para disputar, algo que, no passado, no caminho para europeus, só tinha conseguido por três vezes.

O primeiro aconteceu no percurso para o Euro84, que decorreu em França, com Portugal a ganhar o grupo à frente da União Soviética, por apenas um ponto, depois de bater essa equipa por 1-0 na última e decisiva ronda.

O mesmo viria a acontecer na qualificação para o Euro96, em Inglaterra, com António Oliveira, e para o Euro2016, com Fernando Santos, numa campanha que terminou com o título europeu conquistado em terras gaulesas.

Quanto a campeonatos do mundo, Portugal venceu o grupo que deu acesso à histórica campanha em Inglaterra, em 1966, já com Eusébio como melhor marcador absoluto da fase de apuramento, com sete golos.

Para chegar ao primeiro Campeonato do Mundo que decorreu em terras asiáticas, na Coreia do Sul e Japão, em 2002, a seleção Nacional venceu o seu grupo, mais uma vez com António Oliveira, enquanto Fernando Santos também repetiu o feito, mas para estar no Mundial2018, na Rússia, superando a Suíça na diferença de golos.