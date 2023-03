Fernando Santos começou com o pé esquerdo a fase de apuramento para o Euro 2024.

No jogo de estreia ao comando da seleção da Polónia, o selecionador português foi surpreendido logo no início do jogo e logo aos três minutos já perdia por 2-0.

Ladislav Krejci abriu o marcador logo nos primeiros segundos de jogo e Tomas Cvancara ampliou o marcador aos 3m. Já na segunda parte, a seleção de Robert Lewandowski, que jogou de início, voltou a sofrer: Jan Kuchta, aos 64m, fez o terceiro da equipa da casa. Ainda assim, o resultado final não ficaria fechado sem o tento de honra dos polacos, apontado por Damian Szymanski (87m).

Noutro jogo do Grupo E, a Moldova recebeu e empatou a uma bola com as Ilhas Faroé.