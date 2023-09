As duas vitórias de Portugal nesta janela de seleções deixaram a equipa das quinas com um pé no Euro 2024.

Habituada a contas de calculadora e a sofrer quase até ao fim, a Seleção Nacional tem realizado um percurso imaculado até ao momento, com seis vitórias em seis jogos e 24 golos marcados e nenhum sofrido.

Portugal tem agora 18 pontos, mais cinco do que a Eslováquia e o apuramento e oito do que o Luxemburgo, terceiro classificado. Quer isto dizer que tem agora uma almofada de conforto considerável, já que os dois primeiros classificados do grupo garantem imediatamente uma vaga na Alemanha.

As contas são relativamente simples e o apuramento da Seleção pode chegar já no próximo jogo: sexta-feira, 13 de outubro, na receção à Eslováquia no Estádio do Dragão. Para que isso aconteça, basta que Portugal faça melhor do que o Luxemburgo, que defronta fora a Islândia no mesmo dia.

Ou seja: se Portugal vencer e o Luxemburgo empatar ou perder, a Seleção Nacional garante desde logo um lugar no Europeu; e o mesmo acontecerá se empatar com a Eslováquia e o Luxemburgo perder na Islândia, já que, com nove pontos de vantagem, tem superioridade no confronto direto na remota hipótese de ser alcançado pelo atual terceiro classificado do Grupo J.

As contas atuais do Grupo J:

1) Portugal, 18 pontos

2) Eslováquia, 13

3) Luxemburgo, 10

4) Bósnia Herzegovina, 6

5) Islândia, 6

6) Liechtenstein, 0