Toti Gomes, jogador que fez a estreia por Portugal, em declarações na flash interview da RTP3, após a vitória frente ao Liechtenstein (2-0), na penúltima jornada do grupo J de apuramento para o Euro 2024:



«É um orgulho enorme não só para mim, mas também para a minha família. Trabalho para isto e é um orgulho para qualquer jogador representar a seleção nacional. Estou muito feliz.



Senti confiança do mister desde o primeiro dia. Ele deposita muita confiança em mim. Todos os que estão aqui sonham representar a seleção no Euro. É continuar a trabalhar até lá.»