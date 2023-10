Ao contrário do que aconteceu no último Euro 2020 e no Mundial 2022, as seleções que se apurarem para o Euro 2024 só vão poder convocar 23 jogadores para a fase final.

Recorde-se que os países tinham sido autorizados a chamar nos últimos Europeu e Mundial um total de 26 jogadores devido à pandemia de covid-19, mas agora este carácter de exceção foi encerrado.

A lista de 23 jogdores convocados para o Euro 2024 tem de ser entregue, de resto, por cada seleção sete dias completos antes do primeiro jogo.