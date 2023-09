A Suécia regressou às vitórias na qualificação para o Euro 2024 este sábado, ao vencer na visita à Estónia, por 5-0, num encontro em que o avançado do Sporting, Viktor Gyökeres, inaugurou o marcador.

Aos 18 minutos, o avançado sueco dos leões, titular no encontro, fez o 1-0 após cruzamento de Wahlqvist, para o seu quarto golo à 15.ª internacionalização pela seleção principal.

Ainda na primeira parte, Dejan Kulusevski fez o 2-0 aos 24 minutos e Alexander Isak aumentou para 3-0 ao minuto 39. Na segunda parte, Gyökeres saiu ao minuto 64 para a entrada de Robin Quaison, que faria o 4-0, ao minuto 75. Já em tempo de compensação, aos 90+2m, Viktor Claesson completou o resultado.

Com este triunfo, a Suécia chega aos seis pontos em quatro jogos no grupo F, ficando a quatro pontos de Bélgica e Áustria, que têm 10 cada. Os belgas já tinham ganho horas antes, este sábado, na visita ao Azerbaijão, que tem um ponto, assim como a Estónia. Na próxima terça-feira, a Suécia tem uma importantíssima receção à Áustria (com quem já perdeu 2-0 fora), num dia que tem ainda um Bélgica-Estónia.

Também esta tarde, no grupo C, na disputa pelo apuramento, Ucrânia e Inglaterra empataram a um golo em Wroclaw, na Polónia. Oleksandr Zinchenko inaugurou o marcador para os ucranianos, aos 26 minutos, mas Kyle Walker empatou ainda na primeira parte, ao minuto 41, após um grande passe de Harry Kane. O guarda-redes do Benfica, Trubin, foi suplente não utilizado na seleção ucraniana.

Na classificação, a Inglaterra cede os primeiros pontos possíveis e chega aos 13, em cinco jogos. A Ucrânia fica com sete, mas tem menos um jogo. Este sábado, há ainda um Macedónia do Norte-Itália, seleções com três pontos cada (os macedónios têm três jogos, os italianos dois). Malta está no 5.º e último lugar, ainda sem pontos em quatro jogos disputados).

No grupo I, esta tarde, houve empate sem golos no Andorra-Bielorrússia. A partir das 19h45, há um Kosovo-Suíça e um Roménia-Israel a encerrar a quinta ronda do grupo I, que nesta altura é liderado pela Suíça (dez pontos), seguida de Roménia (oito), Israel (sete), Bielorrússia (quatro, mas mais um jogo), Kosovo (três) e Andorra (dois, mas mais um jogo).