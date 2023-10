A UEFA escolheu o Reino Unido e a República da Irlanda para receberem o Campeonato da Europa de 2028.



Os países já escolheram, de resto, os dez estádios que vão receber jogos da competição. Os maiores destaques são as ausências de Anfield e Old Trafford, dois recintos míticos do futebol mundial. Em sentido contrário, o Casement Park, em Belfast, está abandonado e precisa de ser remodelado, mas nem por isso deixou de fazer parte dos dez escolhidos.



Veja na galeria associada a lista dos dez estádios que fazem parte do Euro 2028.