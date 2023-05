Só a vitória interessava, mas Portugal empatou esta tarde frente à França, 1-1, e está fora do Campeonato da Europa de sub-17.

Na Hungria, Tidiam Gomis abriu o marcador para os franceses aos dez minutos, Nuno Patrício empatou em cima do intervalo, aos 41 minutos.

O FILME DO JOGO.

A Seleção Nacional cai na fase de grupos devido à diferença de golos, inferior precisamente à da França.

No Estádio Balmazújváros Városi, os comandados de Filipe Ramos entraram na partida como haviam entrado na competição: de forma tímida.

A França impôs a sua lei nos primeiros minutos e castigou a apatia portuguesa com um golo, logo aos dez minutos, da autoria de Gomis. A defensiva das quinas não fica isenta de culpas pela maneira macia como abordou o lance.

A resposta lusa, mesmo entre a agressividade francesa

Em vantagem no encontro, e numa posição cada vez mais confortável para seguir para os quartos de final, a França tentou levar a partida para onde dava mais jeito: de pouco ritmo e muitas faltas, algumas delas com uma agressividade para lá do normal.

Mas Portugal soube recompor-se, e a partir dos 25 minutos houve outro jogo. A formação lusa conseguiu impor a sua lei, com um jogo mais pensado e uns metros acima no terreno.

Mas isso não bastava, e Filipe Ramos também não estava satisfeito. O selecionador não quis esperar e fez duas substituições logo aos 40 minutos: acabou recompensado.

Nuno Patrício, avançado lançado nesse minuto, marcou segundos depois e colocou tudo novamente empatado, e em aberto para a segunda parte.

Muito coração, pouca cabeça

Se a primeira parte tinha tido dois períodos de domínio diferente, na segunda não houve dúvidas: só deu Portugal.

A Seleção Nacional, também por precisar de marcar, partiu para cima do adversário e dominou por completo a etapa complementar. A França reduziu-se a um papel quase defensivo, e só na parte final, com o jogo partido, foi capaz de ameaçar a baliza de Gonçalo Ribeiro.

Ainda assim, faltou cabeça a Portugal. Coração houve muito, mas aqui e ali a falta de discernimento foi óbvia, a qual só piorou com o passar dos minutos, e com os jogadores de Filipe Ramos cada vez mais desgastados.

Portugal cai na fase de grupos frente à França, atual campeã em título, mas talvez o empate desta terça-feira não tenha sido o principal problema: a maior fatura terá saído aquela entrada completamente em falso, diante da Alemanha, com uma derrota por 4-0.

Os germânicos, aliás, lideraram confortavelmente o grupo e seguem para os quartos de final ao lado da França.