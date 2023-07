A seleção portuguesa de sub-19 defronta a congénere de Malta, anfitriã do torneio, na última jornada do Grupo A do Campeonato da Europa.

Portugal venceu os dois primeiros encontros e já garantiu o apuramento para as meias-finais da prova, como primeiro classificado, mas tentará o pleno frente aos malteses.

Ainda sem pontos, na sequência de dois desaires, a seleção de Malta - treinada pelo português Tozé Mendes - quer apenas deixar uma boa imagem na despedida.

ACOMPANHE O PORTUGAL-MALTA AO VIVO NO MAISFUTEBOL.

Embora pretenda concluir a fase de grupos apenas com vitórias, Joaquim Milheiro fez nove (!) alterações no onze de Portugal, em relação à goleada frente a Itália.

Confira os onzes:

PORTUGAL: Diogo Pinto; Martim Fernandes, Luís Gomes, Gabriel Brás, Gonçalo Esteves, Diogo Prioste, Yanis da Rocha, João Vasconcelos, Miguel Falé, Herculano Nabian e Jorge Meireles.

Suplentes: Gonçalo Ribeiro, António Ribeiro, Martim Marques, Nuno Félix, Carlos Borges, Gustavo Sá, Rodrigo Ribeiro, Samuel Justo e Hugo Félix.

MALTA: Sacco; Borg, Xerri, Micallef, Ellut, Letherby, Scicluna, Caruana, Hili, Tuma e Cross.

Suplentes de Malta: Camilleri, Vassallo, Buhagiar, Farrugia, Viviani, Bridgman, Gatt e Borg.