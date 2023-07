Depois de ter passado parte das férias na Flórida, Estados Unidos, João Félix deslocou-se até Malta, palco do Euro sub-19.

O avançado internacional português assistiu, ao lado do pai, à vitória de Portugal sobre a Polónia (2-0), que teve um contributo incontornável do irmão Hugo, com um golo e uma assistência.

ARTIGO ATUALIZADO