A seleção portuguesa de sub-21 defronta a congénere dos Países Baixos neste sábado, a partir das 17h00, após a derrota frente à Geórgia (2-0) no arranque do Campeonato da Europa da categoria.

«Há a pressão normal de defender as cores do nosso país e de orgulhar os portugueses. Claro que sabemos que a margem de erro é mínima. Se já era antes de a fase de grupos ter começado, agora ainda mais é. Contudo, a partir da altura em que o árbitro apita, não pensamos muito nisso, mas em fazer o nosso melhor, desfrutar e jogar esse futebol que propomos», começou por dizer Francisco Conceição.

Portugal não pode perder com os Países Baixos, sob pena de ficar afastado de imediato da próxima fase do Euro sub-21: «Vai ser um adversário com mais qualidade do que a Geórgia e um jogo muito duro para ambos, mas cabe-nos torná-lo fácil, porque não há equipas que entrem para o relvado a ganhar. Tentaremos mostrar que tivemos um percalço no jogo anterior.»

«Tivemos muita bola [contra a Geórgia], mas não corremos tanto risco como poderíamos. Aprendemos com os erros, sendo que não podemos olhar muito para o que já se passou. Estamos prontos para amanhã», concluiu o extremo, que representa o Ajax, em declarações reproduzidas pela Agência Lusa.

Tomás Araújo, expulso no duelo com a Geórgia, vai falhar o jogo contra os Países Baixos.