Diogo Dalot já está no estágio da Seleção Nacional. Chamado para substituir João Cancelo, o jovem lateral direito teve de prescindir das férias que estava a gozar no Dubai.

«Foi um episódio caricato. Estava de férias e recebi uma chamada de Portugal quando estava a entrar para um restaurante. Foi um momento especial. Há muito tempo que ambicionava estar na Seleção e é um motivo de enorme orgulho», afirmou, em declarações ao canal 11.

«As circunstâncias não são as melhores para o João, mas tive oportunidade de falar com ele, e ter o apoio dele é fantástico. É um grande exemplo por tudo o que tem feito e já fez na Seleção. Desejo as melhoras, e estaremos aqui a jogar e a torcer por ele», acrescentou Dalot.

O lateral, que na última época esteve emprestado ao Milan pelo Manchester United, espera encontrar um grupo «bastante bom, bastante unido». «Espero integrar-me rápido e ajudar da melhor maneira», afirmou.

«Tive pouco menos de uma semana para descansar. A época vai longa, mas estou aqui de corpo e alma», concluiu Dalot.