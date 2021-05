Até podem ser “rivais” na luta por um lugar no onze da Seleção, mas William Carvalho fica contente por ver João Palhinha entre os eleitos de Fernando Santos para o Euro 2020.

Em entrevista à TVI, o jogador do Betis foi questionado sobre as caras novas da Seleção, que são sobretudo jogadores que ajudaram o Sporting a regressar aos títulos.

«O Pote não conheço pessoalmente, mas representa um clube pelo qual tenho muita admiração, e foi o melhor marcador do campeonato», começou por dizer.

«Com o Palhinha partilhei o balneário, e por isso ainda mais contente fico, por ser um amigo, um jogador que vi crescer», acrescentou.

William foi também confrontado com as palavras de Fernando Santos, que justificou a sua inclusão na convocatória para o Euro por ser um jogador com características que nenhum outro tem.

«Terei sempre confiança em mim. Se eu não tiver, não há mais ninguém que possa ter, mas obviamente que é sempre bom ouvir elogios do mister Fernando Santos», respondeu William, em entrevista realizada na Alameda D. Afonso Henriques, em Lisboa, onde a Seleção festejou com os adeptos após a conquista do Euro2016.

«O povo português tem boas lembranças deste sítio maravilhoso que temos em Lisboa. Tivemos uma receção impecável do povo português, e Deus queira que possamos repetir, no final deste Euro», afirmou.