O presidente da federação francesa de futebol admitiu nesta terça-feira, dia em que França se estreia no Europeu, que Giroud e Mbappé se desentenderam, mas desvaloriza.

«Houve uma pequena zanga por causa de uma observação que não foi feita com má intenção e que foi resolvida rapidamente», começou por dizer, referindo-se à troca de palavras entre os dois companheiros.

«Eles são dois vencedores. Mbappé quer marcar golos e fazer assistências e o Giroud ambiciona bater recordes», acrescentou, em declarações à RMC Sports.

Recorde-se que Kylian Mbappé confirmou que teve um pequeno desentendimento com Olivier Giroud, depois de o avançado do Chelsea ter reclamado publicamente sobre a falta de bolas que lhe chegaram no particular frente à Bulgária.

Em conferência de imprensa, a estrela do Paris Saint-Germain confessou que não gostou da atitude do colega, mas frisou que o foco está na equipa da França.

«Nós conversámos sobre isso, discutimos. As pessoas falaram sobre isso, toda a gente sabe o que aconteceu. Fiquei um pouco afetado, mas não vamos dar muita importância a isso», disse na altura.