Kylian Mbappé confirmou este domingo que teve um pequeno desentendimento com Olivier Giroud, depois de o avançado do Chelsea ter reclamado publicamente sobre a falta de bolas que lhe chegaram no particular frente à Bulgária.

Em conferência de imprensa, a estrela do Paris Saint-Germain confessou que não gostou da atitude do colega, mas frisou que o foco está na equipa da França.

«Nós conversámos sobre isso, discutimos. As pessoas falaram sobre isso, toda a gente sabe o que aconteceu. Fiquei um pouco afetado, mas não vamos dar muita importância a isso», começou por dizer, em conferência de imprensa.

«A seleção francesa continua a ser o mais importante, estes problemas menores não vão atrapalhar a nossa preparação [para o Euro 2020], estamos focados no mesmo objetivo», prosseguiu.

Mbappé acrescentou depois que preferia que Giroud tivesse falado com ele pessoalmente, ao invés de ter feito o comentário publicamente: «Preferia que ele tivesse falado comigo pessoalmente. Mas isto não é um problema, são pequenas coisas. A equipa não precisa disto.»

O jovem avançado negou ainda que tenha feito certas exigências para renovar com o PSG, afirmando ser um «simples jogadores de futebol».

«Nunca pedi ao presidente [Nasser Al-Khelaifi] ou ao Leonardo [diretor-desportivo] a contratação de um único jogador [como condição para renovar]. Sou um simples jogador de futebol, tenho é de estar feliz em campo», atirou.