Raheem Sterling foi distinguido o melhor em campo no encontro entre a Inglaterra e a Croácia, da primeira jornada do grupo D do Euro 2020.



O extremo inglês anotou o golo decisivo da partida, aos 57 minutos e permitiu à seleção dos Três Leões entrar a vencer num Campeonato da Europa pela primeira vez na sua história.



Lista de todos os Homens do Jogo:

Itália-Turquia: Leonardo Spinazzola (Itália)

País de Gales-Suíça: Embolo (Suíça)



Dinamarca-Finlândia: Christian Eriksen (Dinamarca)



Bélgica-Rússia: Romelu Lukaku (Bélgica)



Inglaterra-Croácia: Raheem Sterling (Inglaterra)