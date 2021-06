Paul Pogba nega qualquer tipo de tensão na seleção francesa, depois de a imprensa do país ter noticiado um desentendimento entre Kylian Mbappé e Olivier Giroud.

Após a vitória frente à Bulgária, Giroud queixou-se de não ter sido servido como deve ser pelos companheiros de equipa, palavras que terão deixado Mbappé irritado.

No entanto, Pogba nega qualquer tipo de mau ambiente no grupo dos Les Bleus. «Tensão? A única tensão que há é nas costas e nas pernas, e os fisioterapeutas estão aí para nos massajar e tratar disso», começou por brincar o médio do Manchester United, em conferência de imprensa.

«Sinceramente, não há nada, sempre houve um clima bom com todos. Sendo direito, não há nada entre o Olivier e o Kyky [Mbappé]. Acho que o que foi falado pode ter sido mal interpretado. Vocês conhecem bem o Mbappé, a qualidade que tem. Pode marcar muitos golos e fazer muitas assistências, é muito altruísta», acrescentou.

A França integra o grupo F do Euro 2020, juntamente com Portugal, Alemanha e Hungria. O primeiro jogo é frente aos germânicos, dia 15 de junho, a partir das 20h00.