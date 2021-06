O futebolista Karim Benzema, convocado pela seleção de França para o Euro 2020, vai ser observado durante dois a três dias para tratar o problema físico sofrido no joelho direto, que motivou a sua substituição no jogo de preparação contra a Bulgária, na terça-feira.

Segundo a RMC Sport, o avançado dos gauleses terá simplesmente de passar por observação até ao final desta semana. Vai parar durante este período, mas deve poder ser opção para o arranque do Europeu, ante a Alemanha, na próxima terça-feira, dia 15.

O L’Équipe noticia também que os exames feitos por Benzema não revelaram nada alarmante sobre a lesão.

Benzema ficou com dores após um duelo aéreo com um jogador búlgaro e acabou mesmo por pedir a substituição. Deve agora retomar os treinos entre as próximas 48 a 72 horas, não tendo em causa a participação no Euro 2020.

A França joga depois contra a Hungria no dia 19 e contra Portugal no dia 23.