No último ensaio antes do Euro 2020, a França bateu a Bulgária por 3-0, no Stade de France.



O primeiro golo dos campeões do mundo foi anotado por Antoine Griezmann. O avançado do Barcelona aproveitou um corte imperfeito da defesa contrária para rematar de forma acrobática. A bola desviou num contrário e traiu o guarda-redes Naumov.



Apesar da vantagem, Didier Deschamps apanhou um grande susto quando Karim Benzema, com queixas no joelho direito, pediu para ser substituído. Estavam cumpridos 41 minutos. Giroud, que substituiu o avançado do Real Madrid, acabou por ser o autor do 2-0 aos 83 minutos.Em cima do apito final, o jogador do Chelsea bisou e fixou o resultado final.



A França estreia-se no Euro 2020 frente à Alemanha, dia 15 de junho, no primeiro jogo do grupo F onde estão também Portugal e Hungria.