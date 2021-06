As normas da UEFA e da FIFA são claras e por isso, há vários anos as transmissões televisivas deixaram de mostrar as invasões de campo que acontecem inúmeras vezes durante e após os jogos de futebol.

Ainda na quarta-feira, isso sucedeu quando um adepto invadiu o relvado durante o hino húngaro, para mostrar uma bandeira LGBT.

Mas também no jogo de Portugal se verificaram várias invasões de relvado após o jogo com França. A realização do jogo ‘escondeu’, mas os seguranças tiveram muito trabalho.

Como pode ver na galeria associada a este artigo, pelo menos cinco adeptos invadiram o campo, sobretudo na tentativa de chegar a Cristiano Ronaldo.