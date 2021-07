Leonardo Spinazzola recebeu mais uma manifestação de carinho de toda a squadra azzurra, depois de confirmada a gravidade da lesão que o afastou da fase final do Euro2020.

O lateral da Roma sofreu uma lesão grave no tendão de Aquiles no decorrer do jogo em que a Itália afastou a Bélgica (2-1), nos quartos de final, e, logo após o jogo, foi homenageado pelos companheiros em pleno voo no regresso a casa.

Este sábado, o lateral, já em processo de recuperação, foi visitar a concentração da squadra azzurra e voltou a ser acarinhado pelos companheiros que fizeram questão de o abraçar, um a um.

Ora veja: