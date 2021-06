U-A-U!

Que dia, senhoras e senhores.

Escrevia esta noite nas redes sociais Julio Maldonado, um conceituado jornalista espanhol, o seguinte: «Há gente que não gosta de futebol. Respeito, mas não entendo.»

Pois bem, na mouche, senhor Maldonado.

Esta segunda-feira, dia 28 de junho, ficará na história como um dos melhores da história dos Europeus, se não mesmo o melhor.

A tarde foi frenética em Copenhaga, no triunfo da Espanha frente à Croácia no prolongamento, por 5-3. A noite foi emocionante em Bucareste, no triunfo da Suíça frente à França, nos penáltis (pode ver aqui o filme e a ficha de jogo)

E é desse jogo que falamos.

Para a história, já sabemos, ficará Mbappé como réu e Yann Sommer como réu. Mas há tanto mais para contar.

Desde logo, a forma como a França teve dificuldades em controlar a largura ofensiva da Suíça, provocada essencialmente pelos alas, Widmer e Zuber – que exibição.

Foi por Zuber, do lado esquerdo, que nasceu o primeiro golo suíço. O cruzamento do jogador do Eintracht Frankfurt foi bom, a finalização do benfiquista Seferovic foi ainda melhor.

15 minutos jogados, e o primeiro balde de água fria caía sobre os franceses, que não conseguiram secar durante toda a primeira parte.

Deschamps desfez o sistema de três centrais e voltou ao 4x3x3, mas nem isso foi suficiente para mudar a cara gaulesa nos primeiros 45 minutos. Só Rabiot, de longa distância, conseguiu assustar Sommer.

Suíços abanaram, mas não caíram

A Suíça, por seu turno, continuou confortável em campo. Com um Steven Zuber endiabrado. Depois da assistência, o esquerdino conquistou com inteligência um penálti no início da etapa complementar. Ricardo Rodríguez teve o jogo no bolso, mas permitiu a defesa de Lloris.

E a Suíça abanou, ao ponto de quase desmoronar.

Dois minutos depois do castigo máximo desperdiçado, a classe de Benzema empatou o jogo, num lance desenhado com Mbappé e Griezmann. Estávamos nos 57 minutos. Ainda antes da hora de jogo, o mesmo trio voltou a cozinhar o 2-1, finalizado novamente por Karim.

À força coletiva demosntrada pela Suíça na primeira parte, a França respondeu com talento. Afinal, é a seleção mais abastada do Euro 2020 nesse aspecto.

E por falar em talento, Paul Pogba também quis escrever a história do jogo e fez o golo da noite a 15 minutos do fim, com uma verdadeira obra de arte. Patrícia negou-lha na partida frente a Portugal, desta vez Sommer não conseguiu fazer o mesmo.

Uma alma muito maior do que onze metros

Mas a alma desta Suíça vai muito para lá dos onze metros.

O selecionador Vladimir Petkovic refrescou a equipa e colheu os frutos dessas mudanças. Mbabu substituiu Widmer no lado direito e assistiu Seferovic para o bis do suíço, de cabeça: a nove minutos do fim, a Suíça voltava a acreditar.

Em cima dos 90, foi outra cartada de Petkovic a dar frutos, Mehmedi de seu nome, que levou o jogo para prolongamento com um remate colocadíssimo.

90 minutos emocionantes e intensos, e a campeã do Mundo França posta à prova como ainda não se tinha visto.

Muito coração para os 30 minutos extra, mas pouco futebol. O cansaço era muito e o discernimento, naturalmente, foi desaparecendo. Os penáltis eram uma inevitabilidade.

Aí, vão dizer, Kylian Mbappé foi réu e Sommer herói. Mas há muito mais para contar depois de uma noite destas, histórica para a Suíça – que vai agora defrontar a Espanha – e amarga para a França.

O futebol, esse, relembra-nos sempre porque é o desporto rei. Respeitamos quem não percebe isso, mas não entendemos.