A Amnistia Internacional (AI) vai distribuir bandeiras com as cores do arco-íris na terça-feira em Munique no jogo do Euro2020 entre a Alemanha e a Hungria, como forma de protesto contra uma lei homofóbica do governo ultranacionalista magiar.

Depois de a UEFA ter impedido que o Allianz Arena fosse iluminado com as cores do arco-íris, a ONG de defesa dos direitos humanos vai avançar com a referida iniciativa para que os adeptos possam, durante o encontro, enviar uma mensagem de solidariedade para com a comunidade de gays, bissexuais, trans e intersexuais (LGBTI) da Hungria.

«É um sinal de esperança» para esta comunidade, apontou o diretor da Amnistia Internacional na Hungria, Dávid Vig, que gostava de ver Neuer levar novamente a braçadeira arco-íris, «especialmente depois da aprovação da recente lei anti-LGBTI na Hungria».

Recorde-se que parlamento magiar aprovou uma lei contra a pedofilia que inclui a proibição de falar com menores sobre homossexualidade ou mudança de sexo, na escola e nos media.