Com o apuramento da Croácia para os oitavos de final do Euro 2020, um dia depois de Inglaterra e Rep. Checa, também do grupo D, terem assegurado a presença antes mesmo de entrarem em campo, passam a ser dez as seleções classificadas.

Itália, País de Gales, Suíça, Bélgica, Dinamarca, Países Baixos, Áustria, Inglaterra, Croácia e Rep. Checa já estão nos oitavos de final, ainda que só haja dois jogos definidos.

No próximo sábado, 26 de junho, País de Gales e Dinamarca defrontam-se a partir das 17h em Amesterdão e uma delas será a primeira seleção a garantir um lugar nos 'quartos' da competição.

No mesmo dia, a partir das 20h, o Estádio de Wembley, em Londres, acolhe um Itália-Áustria.

Os Países Baixos e a Bélgica já sabem que jogam no domingo, mas ainda não conhecem os adversários, tal como a Croácia e a Inglaterra, que jogam na segunda e na terça-feira, respetivamente.



Oitavos-de-final:

Sábado, 26 de Junho

1: País de Gales - Dinamarca (17h00, Amesterdão), Sport TV e RTP

2: Itália - Áustria (20h00, Londres), Sport TV e SIC

Domingo, 27 de Junho

3: Países Baixos - 3D/E/F (17h00, Budapeste), Sport TV

4: Bélgica - 3A/D/E/F (20h00, Sevilha), Sport TV e TVI

Segunda-feira, 28 de Junho

5: Croácia - 2E (17h00, Copenhaga), Sport TV

6: 1F - 3A/B/C (20h00, Bucareste), Sport TV e TVI

Terça-feira, 29 de Junho

7: Inglaterra - 2F (17h00, Londres), Sport TV

8: 1E - 3A/B/C/D (20h00, Glasgow), Sport TV

E as contas dos terceiros classificados?

Além do apuramento da Croácia, não houve outras grandes novidades nesta terça-feira, sobretudo no que diz respeito ao que tantos portugueses têm em mente: os terceiros classificados.

Apesar de Portugal até ter hipótese ainda de se apurar no primeiro lugar do grupo, a tradição de fazer contas faz-nos olhar para o pior cenário.

E esse não se alterou.

A Seleção Nacional pode perder e, mesmo assim, marcar presença na próxima fase da prova, uma vez que a Ucrânia e a Finlândia (B) terminaram os respetivos grupos no terceiro lugar, ambas com três pontos e saldos negativos de golos (-1 e -2, respetivamente).

Para que a equipa das quinas (atualmente com +1 em golos) se apure com três pontos, precisa que dois fatores se alinhem: não perder por uma diferença superior a dois golos e a Hungria não vencer a Alemanha, situação que empurraria Portugal (se perdesse com França) para o último lugar do Grupo F.