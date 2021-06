Portugal prepara-se para iniciar a participação no Euro2020 com o intuito de revalidar o título conquistado há cinco anos. Um golo de Éder garantiu essa conquista, mas agora o avançado não faz parte do grupo. Vai ficar de fora, a torcer, enquanto recupera as memórias de 2016.

«Já tinha conseguido marcar daquela zona, mas aquele pontapé foi fantástico, pela jogada. Quando recebo a bola, a minha vontade de ir para a baliza e disparar daquela forma… acho que foi um golo fantástico, um dos meus melhores golos», diz Éder, que considera esse momento digno de um filme.

«Às vezes também acontece nos filmes, quando está tudo contra, mas se as pessoas continuarem a lutar e a acreditar até ao fim, as coisas podem reverter-se. Acho que desse jogo se pode tirar essa mensagem, que, como dizia um treinador meu, o jogo só acaba quando acaba. E é acreditar até ao fim, mesmo que as coisas não estejam a correr de feição, para que, no fim, possamos vencer», acrescentou.

Entrevistado pela agência Lusa, Éder revela que guardou quase tudo o que está relacionado com esse golo à França, no final do Euro2016. Incluindo a rede da baliza do Stade de France em que marcou.

«Guardei praticamente tudo, fiz um NFT [elemento de arte digital] com a minha bota, tenho as camisolas, tenho quase tudo, a rede da baliza onde a bola entrou... por acaso ofereceram-me. A bola não tenho, mas são coisas que me trazem memórias espetaculares. Ainda há pouco tempo, estive a olhar para a rede da baliza e ainda me projeta para aquele dia. É incrível, algo que vai ficar para sempre na minha memória», respondeu.

O avançado jogava então no Lille, e o regresso ao futebol francês não foi nada fácil, depois do Euro.

«As pessoas não me receberam muito bem. Não entenderam muito bem que eu representava Portugal, representava o meu país, e tinha de defender a seleção. As pessoas não receberam isso muito bem e quando jogava fora insultavam-me bastante, foi um período conturbado, para esquecer», lamentou o jogador, agora em final de contrato com o Lokomotiv de Moscovo, da Rússia.

Relativamente ao Euro2020, prestes a arrancar, Éder considera que a Seleção «está mais forte». «Tem jogadores que estão a atuar nos campeonatos de topo da Europa, muitos na Liga dos Campeões, e em grandes clubes, e jovens, com muita irreverência, acho que a torna mais forte», sustenta.

Alemanha e França são «grandes potências» no grupo de Portugal, mas Éder responde que «agora não se pode evitar». «A França é campeã mundial e tem uma seleção bastante forte. Mas acho que Portugal tem uma seleção muito forte, que tem vindo a ganhar cada vez mais, no Europeu e, depois, a Liga das Nações», reconheceu.