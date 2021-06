A Federação Portuguesa de Futebol já apresentou o hino oficial da Seleção para o Euro2020.

Sob o lema «Vamos com tudo», a canção é interpretada por David Carreira, em parceria com as brasileiras Ludmilla e Giulia Be, e ainda com o artista angolano Preto Show.

Veja o vídeo do hino da Seleção para o Euro2020: