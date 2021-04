A Federação Galesa de Futebol [FAW] informou esta tarde que Robert Page vai substituir Ryan Giggs no cargo de selecionador galês no Euro 2020.

Uma decisão que surge na sequência da acusação de assédio sexual e agressões a duas mulheres que recai sobre Giggs, conhecida também esta tarde.

«A Federação Galesa de Futebol tomou nota da decisão da procuradoria da coroa britânica de prosseguir com a acusação contra Ryan Giggs, o técnico da seleção masculina. À luz desta decisão, a FAW confirma que Robert Page assumirá o papel de técnico da seleção masculina durante o Euro 2020 deste verão, assistido por Albert Stuivenberg», escreveu a FAW, em comunicado.

Refira-se que Giggs está afastado temporariamente da seleção desde novembro, altura em que foi detido depois de um episódio de alegada violência doméstica sobre a sua companheira. Robert Page é o adjunto na equipa técnica do antigo jogador do Manchester United, ele que assumiu o comando de Gales desde o primeiro dia de ausência do selecionador principal.

A seleção de País de Gales integra o grupo A do Euro 2020, juntamente com Itália, Turquia e Suíça.