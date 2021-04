O antigo internacional galês Ryan Giggs, uma referência do antigo Manchester United de Alex Ferguson, vai ser ouvido em tribunal na próxima quarta-feira depois de ter sido acusado por duas mulheres de assédio sexual e comportamento coercivo, segundo anunciou esta sexta-feira a procuradoria da coroa britânica.

«Autorizámos a polícia de Manchester a acusar Ryan Giggs de se envolver num comportamento controlador ou coercitivo e de agressão que ocasionou danos corporais», referiu um porta-voz da procuradoria da coroa.

O antigo jogador, atual selecionador do País de Gales, foi, em primeira instância, acusado por uma mulher, mas a procuradoria acabou por acrescentar uma segunda queixa ao processo. «Uma acusação de assédio e agressão a uma segunda mulher também foi autorizada. O senhor Giggs deverá comparecer perante os magistrados do Tribunal de Manchester e Salford na próxima quarta-feira, 28 de abril», refere o comunicado da procuradoria depois de analisadas as provas apresentadas pela polícia da Grande Manchester.

Recordamos que o selecionador do País de Gales foi detido em novembro depois de um episódio de alegada violência doméstica com a sua companheira e desde aí que está temporariamente afastado do comando da seleção.