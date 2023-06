A figura: Bruno Fernandes

Está nos três golos da vitória de Portugal sobre a Bósnia, e isso diz quase tudo sobre a sua influência no jogo, claramente acima de qualquer colega. Faz uma assistência deliciosa para o primeiro golo, apontado por Bernardo Silva, e depois bisa na etapa complementar, na qual jogou ligeiramente mais adiantado.

O momento: minuto 44

A primeira parte foi globalmente fraca, com a Bósnia a conseguir controlar relativamente bem a equipa portuguesa, do ponto de vista defensivo, pelo que foi extremamente importante chegar à vantagem mesmo à beira do descanso. Com um golo em que o talento individual valorizou o coletivo: da «pressa» de Raphael Guerreiro ao papel de Ronaldo como «pivot», a lançar Bruno Fernandes para um passe delicioso para a finalização subtil de Bernardo.

Outros destaques:

Rúben Neves

Depois do golo à beira do intervalo, o outro momento-chave do jogo foi a entrada do jogador do Wolverhampton. Não só deu mais solidez à zona intermédia da equipa das quinas, como «empurrou» Bruno Fernandes para o «bis». Neves fez mesmo a assistência para um dos golos de Bruno, e ainda esteve na jogada em que Cristiano Ronaldo ofereceu um golo desperdiçado por Diogo Jota.

Cristiano Ronaldo

Até estranhamos quando não marca, mas foi uma das exibições mais altruístas de Cristiano Ronaldo na Seleção. A prova desse sacrifício é que até sofreu uma entrada tardia na jogada que dá origem ao primeiro golo. Já perto do fim ofereceu então um golo a Diogo Jota, numa situação em que restava apenas um defesa da Bósnia, mas o jogador do Liverpool permitiu a defesa do guarda-redes.