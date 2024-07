Espanha domina o melhor «onze» dos oitavos de final do Euro 2024, com três unidades, seguida por Alemanha e Países Baixos. Fruto da parceria entre o Maisfutebol e o SofaScore, rebobinamos a eliminatória num sistema tático de 3-4-3. As avaliações espelham as exibições nos 90 ou 120 minutos.

Na baliza, o tormento de Portugal. Ou seja, Oblak, guarda-redes da Eslovénia. Além do penálti defendido, no prolongamento, o antigo guardião de Benfica e Rio Ave acumulou seis defesas, cinco das quais realizadas na pequena área. No ar, Oblak venceu os dois duelos.

🌟 | PLAYER OF THE MATCH

Jan Oblak v Portugal: 🧤 6 saves 📥 5 saved shots from inside the box 🛑 1 penalty saved ✋ 1.44 Goals prevented 📈 8.9 Sofascore Rating Despite the defeat, Slovenia's captain can be very proud of his display. 🫡🇸🇮#PORSVN #EURO2024 pic.twitter.com/44QkfUHXQ3 — Sofascore (@SofascoreINT) July 1, 2024

O trio defensivo é encabeçado pelo turco Demiral, que anotou uma exibição quase perfeita. Destaque em todo o encontro com a Áustria, o defesa apenas precisou de três remates para bisar. Em simultâneo, acumulou 17 alívios, bloqueou quatro remates, ganhou sete dos 11 duelos e acertou 27 passes em 30 tentados.

Segue-se Rüdiger, que bloqueou quatro remates e venceu os três duelos. Igualmente importante, concretizou 55 dos 63 passes. Do meio para a direita, o central ajudou à construção ofensiva e estancou as respostas da Dinamarca.

Nesse encontro, Nico Schlotterbeck também se evidenciou. Menos audaz para lá do meio-campo, o defesa assistiu Musiala para o 2-0, aos 68m. Além disso, aplicou seis alívios, venceu seis dos 10 duelos e acertou 60 dos 66 passes.

🌟 | PLAYER OF THE MATCH



Antonio Rüdiger v Denmark:



👌 83 touches

🔑 1 key pass

👟 55/63 accurate passes (0.30 xA)

⚔️ 3/3 duels won

⛔️ 4 blocked shots (🥇)

🚀 4 clearances

🧲 2 interceptions

🦵 2 tackles

🚷 0 times dribbled past

📈 8.4 Sofascore Rating



Germany's rock at the… pic.twitter.com/a5afvsJIRO — Sofascore (@SofascoreINT) June 29, 2024

No meio, Fábian Ruiz puxou a si os holofotes, com novo golo e nova assistência, repetindo a receita aplicada ante a Croácia. Desta feita diante a Geórgia, e ao cabo de 86 minutos, o médio anotou quatro dribles bem-sucedidos – em cinco – e acertou 79 dos 86 passes.

Ao lado de Ruiz surge Rodri, um autêntico «tanque» e faz tudo nesta «Roja». Além de ter marcado o 1-1, o médio tocou 129 vezes no esférico, acertou 109 em 117 passes – cinco dos quais a longa distância – e venceu todos os duelos (6).

🌟 | PLAYER OF THE MATCH

Fabián Ruiz v Georgia: 👌 107 touches ⚽️ 1 goal 🎯 7 shots/2 on target (0.72 xG) 🅰️ 1 assist 🔑 2 key passes 👟 79/86 accurate passes (0.13 xA) 💨 4/5 successful dribbles 📈 9.1 Sofascore Rating Another outstanding display by Spain's no. 8. 🙌🇪🇸… pic.twitter.com/W6kAcGyt1O — Sofascore (@SofascoreINT) June 30, 2024

Na lateral direita surge Jules Koundé, destaque no triunfo francês sobre a Bélgica. O ala acumulou quatro desarmes, três cruzamentos, criou uma grande oportunidade e acertou 56 em 63 passes.

À esquerda, Ruben Vargas galvanizou a Suíça para os «quartos», superando a Itália. Ao cabo de 71 minutos, o médio anotou um golo e uma assistência, e concretizou 26 em 29 passes.

No ataque, meia parte foi suficiente para Donyell Malen brilhar ante a Roménia. Dois golos em dois remates, 15 passes em 16 tentados e dois «passes chave».

Ainda assim, o destaque maior pertence a Cody Gakpo, um dos melhores marcadores deste Europeu (3). Além de ter inaugurado o marcador ante a Roménia, o avançado assistiu Malen. Ao cabo de 84 minutos, Gakpo assinou três «passes chave».

Por fim, o terceiro «mosqueteiro» espanhol. Nico Williams marcou e assistiu no triunfo da «Roja» sobre a Geórgia. Acertando todos os passes (46), protagonizou quatro «passes chave».

Consulte o melhor «onze» dos «oitavos» do Euro 2024.