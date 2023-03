Marko Grujić, do FC Porto, e Uros Racić, do Sp. Braga, integram a lista de convocados da Sérvia para os primeiros jogos da fase de qualificação para o Euro2024.

A dupla de médios voltou a merecer a confiança do selecionador Dragan Stojković para a receção à Lituânia (24 de março), em Belgrado, e a visita ao vizinho Montenegro (27 março), em Podgorica, em confrontos referentes às duas jornadas inaugurais do Grupo G.

Além de Marko Grujić e Uros Racić, que já contabilizam 19 e nove internacionalizações, respetivamente, a lista de 26 eleitos dos balcânicos reúne cinco nomes que também já passaram pelo futebol português, como são os casos de Andrija Zivković, Nemanja Radonjić, Filip Djuricić e Luka Jović, que alinharam ao serviço do Benfica, além do ex-sportinguista Nemanja Gudelj.

Recordamos que a Sérvia foi eliminada logo na primeira fase do Mundial2022, no Qatar, e procura agora uma inédita presença desde a sua independência no Europeu, que decorre de 14 de junho a 14 de julho de 2024, na Alemanha, após cinco participações quando ainda fazia parte da Jugoslávia.

