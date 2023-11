José Sá, em declarações à RTP, depois da estreia como titular na Seleção Nacional, no triunfo no Liechtenstein (2-0), no penúltimo jogo da fase de qualificação para o Euro2024:

Estreia depois de seis anos a ser convocado. Como se sentiu?

- Foi uma noite inesquecível, ainda está a ser. Esta vitória deixou-nos muito felizes, queremos conseguir o pleno no apuramento. Vou levar isto para toda a vida, é uma noite incrível.

Preparados para fazerem história frente à Islândia?

- Sim, claro, vamos entra em campo para isso, vamos entrar a pensar no pleno.