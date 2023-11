João Cancelo, em declarações à RTP, depois da vitória de Portugal no Liechtenstein (2-0), no penúltimo jogo da fase de qualificação para o Euro2024:

Alguma dificuldade na primeira parte?

- Não, acho que a primeira parte não foi tão boa como a segunda, mas ainda assim conseguimos criar algumas oportunidades. É sempre difícil jogar com uma equipa assim, sabemos que o Liechtenstein é uma equipa inferior a nós, mas quando jogam todos lá atrás, dificulta-nos um bocado a vida, porque é difícil entrar. Penso que foi isso que aconteceu na primeira parte. Houve alguma precipitação da nossa parte, mas acho que no geral fizemos um bom jogo. A vitória é mais do que merecida.

Nona vitória consecutiva, registo imaculado, estão a apenas a uma vitória de alcançar um apuramento histórico.

- Vamos em busca disso, sabemos que somos a seleção com mais talento individual do nosso grupo, temos essa pressão em cima de nós, mas isso faz parte da vida. Como disse, a nível individual temos muito talento na seleção e vamos para o jogo com a Islândia a querer mais três pontos.

Sentem que o selecionador ainda tem dúvidas sobre quem vai levar ao Campeonato da Europa?

- Dúvidas ele vai ter sempre, acho que aqui ninguém tem o lugar garantido. Todos os que se estrearam hoje, tanto o Toti [Gomes], com o José Sá e o João Mário, fizeram um grande jogo. O Toti e o José começaram de início, todos são importantes, todos têm de estar preparados. Temos de estar bem nos nossos clubes para o míster nos chamar.