Guerschon Yabusele, internacional francês da equipa de basquetebol do Real Madrid, um dos protagonistas dos lamentáveis confrontos que levaram à interrupção do jogo com o Partizan, no play-off da Euroliga, lamentou «profundamente» o seu comportamento no jogo de quinta-feira.

«Lamento profundamente o meu comportamento durante o jogo de ontem [quinta-feira] à noite. O basquetebol sempre foi para mim o campo de expressão do espírito desportivo e do respeito», reagiu Guerschon Yabusele na sua página no Instagram.

Os confrontos começaram com uma falta antidesportiva do capitão do Real Madrid, Sergio Llull, sobre o norte-americano Kevin Punter, quando faltava jogar apenas 1.40 minutos e a equipa sérvia vencia por quinze pontos de vantagem (95-80).

O jogador do Partizan também reagiu de forma impetuosa e os confrontos alargaram-se às duas equipas, com os suplentes também a entrarem na quadra, levando os árbitros, entre eles o português Fernando Rocha, a terminar o encontro antes do final.

A batalha campal durou apenas alguns minutos e teve como ponto alto uma ação do francês Guerschon Yabusele, que apanhou por trás o norte-americano Dante Exum e projetou-o violentamente contra o chão, saindo, depois, do recinto de jogo [veja as imagens no vídeo no final do artigo].

«Apresento as minhas sinceras desculpas ao Partizan Belgrado, clube com o qual sempre tivemos uma excelente relação, a Dante Exum e à sua família, mas também aos meus companheiros, ao meu clube e a todos os adeptos desta modalidade», destacou ainda o internacional francês.

Sérgio Llull também pediu desculpas, através do Twitter, «a todos os adeptos do basquetebol» e assumiu «total responsabilidade pela falta grosseira que desencadeou o desastre que se seguiu» e que «nunca deveria ter acontecido numa quadra de jogo».

A Euroliga, que «condena os factos ocorridos» em Madrid, relatou o sucedido a um juiz disciplinar independente do organismo, que «tomará uma decisão nas próximas 24 horas de acordo com os procedimentos estabelecidos».

As duas equipas voltam a defrontar-se na Sérvia, a 2 de maio, na Stark Arena, com capacidade para 18 mil espetadores, no jogo três do play-off dos quartos de final, disputados à melhor de cinco, que o Partizan Belgrado lidera por 2-0.

Recorde as imagens dos confrontos: